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tanınmaz halde

  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 15:52 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 15:56
Kuşum Aydın tanınmaz halde
Kuşum Aydın tanınmaz halde

Geçirdiği estetik müdahalelerle uzun yıllar gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı ve televizyon programcısı , Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Şarkıcı , saçının orta kısmına horoz ibiği gibi kırmızı renk attırdığı stiliyle dikkat çekti.

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Alışveriş turuna çıkan şarkıcının horoz ibiğini andıran saç rengi dikkatlerden kaçmadı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerden yüzünü gizlemeye çalışan Aydın, "Beni böyle çekmeyin" diyerek başını kapüşonu ile kapatmaya çalıştı. Hayli kilo alıp gıdığı çıktığı görülen Aydın'ın yüzündeki şişlikler de dikkat çekti. Aydın'ın değişimini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte şarkıcı Aydın'ın son hali:





Kaynak: Milliyet