Kuşum Aydın tanınmaz halde

Geçirdiği estetik müdahalelerle uzun yıllar magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı ve televizyon programcısı Kuşum Aydın, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Şarkıcı Kuşum Aydın, saçının orta kısmına horoz ibiği gibi kırmızı renk attırdığı stiliyle dikkat çekti.



GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Alışveriş turuna çıkan şarkıcının horoz ibiğini andıran saç rengi dikkatlerden kaçmadı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerden yüzünü gizlemeye çalışan Aydın, "Beni böyle çekmeyin" diyerek başını kapüşonu ile kapatmaya çalıştı. Hayli kilo alıp gıdığı çıktığı görülen Aydın'ın yüzündeki şişlikler de dikkat çekti. Aydın'ın değişimini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.



İşte şarkıcı Aydın'ın son hali:













Kaynak: Milliyet















