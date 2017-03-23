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‘Şahan’la sorunum yok’

  • Giriş Tarihi: 23.3.2017
‘Şahan’la sorunum yok’
‘Şahan’la sorunum yok’

Komedi filmlerinin aranılan ismi : Şahan teklif ederse ‘’ dışındaki tüm projelerin senaryosunu okumak isterim

Başarılı oyuncu , önceki akşam arkadaşı 'i dizi setinde ziyaret etti. Gazetecilerin röportaj isteğini kırmayan oyuncu, 'ın 6.5 milyon kişi tarafından izlenen filmi hakkında şöyle konuştu: "Hayırlı uğurlu olsun, Türk sinemasında yüksek gişe yapan bütün filmlere saygım var." Şahan Gökbakar'dan bir teklif gelirse ne yapacağı sorulan Algöz, "Şahan bana herhangi bir teklif ile gelirse, '' dışındaki tüm projelerin senaryosunu okumak isterim. Yine söylüyorum benim pek sevmediğim bir karakter, yoksa kendisi ile herhangi bir sorunum yok" dedi.

BEĞENMİYORUM
Yıllardır ile birçok filmde rol alan oyuncu, 'nın "Ben Cem Yılmaz'ın filmlerini beğenmiyorum" açıklamasına da değindi. Algöz, "Ben de Petekkaya'nın yaptığı dizileri beğenmiyorum ama birçok insan seyrediyor"

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