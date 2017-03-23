‘Şahan’la sorunum yok’

Komedi filmlerinin aranılan ismi Zafer Algöz: Şahan teklif ederse ‘Recep İvedik’ dışındaki tüm projelerin senaryosunu okumak isterim

Başarılı oyuncu Zafer Algöz, önceki akşam arkadaşı Ozan Güven'i dizi setinde ziyaret etti. Gazetecilerin röportaj isteğini kırmayan oyuncu, Şahan Gökbakar'ın 6.5 milyon kişi tarafından izlenen filmi hakkında şöyle konuştu: "Hayırlı uğurlu olsun, Türk sinemasında yüksek gişe yapan bütün filmlere saygım var." Şahan Gökbakar'dan bir teklif gelirse ne yapacağı sorulan Algöz, "Şahan bana herhangi bir teklif ile gelirse, 'Recep İvedik' dışındaki tüm projelerin senaryosunu okumak isterim. Yine söylüyorum benim pek sevmediğim bir karakter, yoksa kendisi ile herhangi bir sorunum yok" dedi.



BEĞENMİYORUM

Yıllardır Cem Yılmaz ile birçok filmde rol alan oyuncu, Erkan Petekkaya'nın "Ben Cem Yılmaz'ın filmlerini beğenmiyorum" açıklamasına da değindi. Algöz, "Ben de Petekkaya'nın yaptığı dizileri beğenmiyorum ama birçok insan seyrediyor"