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Cesur yenge

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017
Cesur yenge
Cesur yenge

Murat Yıldırım’ın Faslı eşi İmane Elbani ülkesinde katıldığı bir TV programında cesaretiyle takdir topladı. Elbani, yılanların, böceklerin arasında yürüdü

ZORLU MÜCADELE
atv'nin yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani, korkusuz çıktı! 2008 Fas güzeli Elbani, geçtiğimiz günlerde ülkesinde bir yarışmaya katıldı.



ZİNCİR TAKILDI
Elbani, yarışma programında cesur tavırlar sergiledi. Faslı güzel, böceklerin ve yılanların bulunduğu kapalı bir ortama girdi. Elbani, ardından zincirlenerek kapatıldığı demir parmaklıklar ardından çıkmaya çalıştı.