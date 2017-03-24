Ebru Yaşar'a eşinden 200 bin TL'lik yüzük

Önceki gün eşi Necat Gülseven ile birlikte Bebek Hotel'de bir reklam görüşmesine giden çiçeği burnunda anne Ebru Yaşar objektiflere yakalandı.

Ebru Yaşar'a eşi 2 yılda 500 bin TL'lik tektaş, 1 milyon TL'lik Maserati otomobil, Bodrum'da 10 milyon TL'lik havuzlu villa, bir tekne hediye etmişti. Şubat'ta ikiz doğuran Ebru Yaşar'a eşi bu kez de 200 bin Necat Gülseven TL'lik 5 taş yüzük aldı.

5 HAFTADA ERİDİ