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'a eşinden 200 bin TL'lik yüzük

  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 15:45
Ebru Yaşar'a eşinden 200 bin TL'lik yüzük
Ebru Yaşar'a eşinden 200 bin TL'lik yüzük

Önceki gün eşi ile birlikte Bebek Hotel'de bir reklam görüşmesine giden çiçeği burnunda anne objektiflere yakalandı.

'a eşi 2 yılda 500 bin TL'lik tektaş, 1 milyon TL'lik Maserati otomobil, Bodrum'da 10 milyon TL'lik havuzlu villa, bir tekne hediye etmişti. Şubat'ta ikiz doğuran Ebru Yaşar'a eşi bu kez de 200 bin TL'lik 5 taş yüzük aldı.

5 HAFTADA ERİDİ

Ebru Yaşar 5 hafta önce ikizleri Hasan Poyraz ve Ebru Su'yu dünyaya getirdi. Hamilelikte yalnızca 9 kilo aldığını söyleyip herkesi şaşırtan Ebru Yaşar "Doğum yapmamış gibisiniz. Nasıl zayıfladınız?" sorusuna "Kilolar bir anda gitti" dedi.




"BİZDE MASRAF BÜYÜK"


İkizlerle reklam filmi teklifi aldığını söyleyen Ebru Yaşar şunları söyledi: "Gülşen bu tür teklifleri reddediyormuş. Ama bizde ikiz var masraf büyük."
'REKLAM PROJELERİ TAMAMEN DUYGUSAL!'

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