‘Bedavacı’ iddiasına faturayla yanıt verdi

Mustafa Ceceli, ‘Son albümünün tanıtım afişlerini, billboard’lara bedava mı astırdın?’ diye soran Naim Dilmener’e faturayla cevap verdi. Ceceli, “Bundan sonra ‘Çamur at, izi kalsın’ yok” dedi

Müzik eleştirmeni Naim Dilmener, Mustafa Ceceli'nin son albümü 'Zincirimi Kırdı Aşk'ın promosyonu için bastırılan afişlerin, ilçelerdeki billboard'lara bedava astırıldığını iddia etmiş ve şu tweet'i atmıştı: "Belediyeler bütün imkanlarını Mustafa Ceceli'nin son albümü için seferber etti. Afişi koymadık yer bırakmadılar. Kaç sattı acaba? Milyon mu? Herkesin huzurunda Mustafa Ceceli'ye soruyorum: Son albümün billboard ve afiş paralarını kim ödedi? Yoksa bedava mı?" Dilmener'in iddiası üzerine; Mustafa Ceceli, geçtiğimiz günlerde billboard tanıtımları için harcanan paranın faturasını paylaştı.



'ÇOK BİLMİŞ!'

Ünlü şarkıcı, Twitter'da Dilmener'e şöyle cevap verdi: "Fatura ektedir Naim Bey... Bu işlerden anlamadığınız belli. Belediyeler değil, açık hava satış mecraları yapar reklam satışını. Bakalım bunu RT yapabilecek misiniz çokbilmiş beyefendi?" Dilmener de Ceceli'nin tweet'ini 'Pop tarihi çalışmam için kıymetli bir belge' notuyla paylaştı. Faturada, Ceceli'nin tanıtım bedeli olarak 634 bin TL ödediği görülüyor.







Konuyla ilgili GÜNAYDIN 'a konuşan Mustafa Ceceli, "Bu kez ben değil, belge konuştu" dedi. Ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Bundan sonra 'Çamur at, izi kalsın' yok. Kasıtlı olarak negatif bir algı oluşturmaya çalışan ve asılsız iddialar ortaya atan herkese net bir şekilde cevap vereceğim."



İşte o fatura...



