Ece Erken ile Serkan Uçar arasında kriz çıktı

Daha önce oğulları Eymen yüzünden mahkemelik olan eski eşler Serkan Uçar ile Ece Erken arasında ipler aynı sebeple bir kez daha gerildi.

2014 yılında nikah masasına oturan ve 1 yılın sonunda olaylı bir şekilde boşanan sunucu Ece Erken ile Serkan Uçar arasındaki ipler bir kez daha gerildi.







OĞLUNU EVE BIRAKMASI GEREKEN SAATTE BIRAKMAYINCA...



Hürriyet'te yer alan habere göre; Geçtiğimiz gün oğlu ve bakıcısıyla bir alışveriş merkezine giden Uçar, onu eve bırakması gereken saatte hâlâ AVM'deydi. Bakıcıyı arayıp neden eve dönmediklerini soran Erken, "Biraz daha oturmak istiyorlar" yanıtını alınca annesini apar topar oraya gönderdi. Uçar'ın çok sinirlendiği, oğlunu daha sık görebilmek için mahkemeye başvuracağı ileri sürüldü.