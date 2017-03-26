Hadise'den cesur paylaşım

Son zamanlarda sosyetik playboy Hakan Sabancı ile yaşadığı gizli aşkla manşetlerden düşmeyen ünlü popçu Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

Aralık 2016'da Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan başarılı şarkıcı Hadise magazin gündeminde kalmayı başarıyor. Sosyal medya hesabını özellikle son zamanlarda kardeşi Derya Açıkgöz'ün tasarladığı kıyafetleri paylaşmak için kullanan Hadise son paylaşımıyla görenleri şaşırttı.



MAKYAJSIZ HALİYLE ŞAŞIRTTI



Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek okulunu ziyaret eden güzel şarkıcı, burada çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Makyajsız olduğu dikkat çeken Hadise, cesaret isteyen bu paylaşımını yoruma kapaması da dikkat çekti.



İşte Hadise'nin o paylaşımı:









