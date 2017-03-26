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'den cesur paylaşım

  • Giriş Tarihi: 26.3.2017 11:17 Güncelleme Tarihi: 26.3.2017 11:26
Hadise'den cesur paylaşım
Hadise'den cesur paylaşım

Son zamanlarda sosyetik playboy ile yaşadığı gizli aşkla manşetlerden düşmeyen ünlü popçu , sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

Aralık 2016'da ile yeni bir aşka yelken açan başarılı şarkıcı gündeminde kalmayı başarıyor. Sosyal medya hesabını özellikle son zamanlarda kardeşi Derya Açıkgöz'ün tasarladığı kıyafetleri paylaşmak için kullanan Hadise son paylaşımıyla görenleri şaşırttı.

MAKYAJSIZ HALİYLE ŞAŞIRTTI

Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek okulunu ziyaret eden güzel şarkıcı, burada çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Makyajsız olduğu dikkat çeken Hadise, cesaret isteyen bu paylaşımını yoruma kapaması da dikkat çekti.

İşte Hadise'nin o paylaşımı:




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