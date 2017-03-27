Begüm Şen 283 gün sonra İstanbul’a geldi

Büyük oğlu Alp'i kaybettikten sonra, İstanbul'dan uzaklaşmak için 7 Haziran'da oğlu Can ile Los Angeles'a yerleşen Begüm Şen, geçen hafta dostlarına sürpriz yaptı!

Önceki hafta kendisi ve oğlu ile hasret gidermek için LA'ye giden eşi Adnan Şen ile birlikte İstanbul'a döndü! Tam 283 gün sonra İstanbul'a ayak basan Begüm Hanım'ın 'İstanbul'dayım' mesajını alan yakın dostları, iki gün boyunca Begüm Hanım ile hasret giderdi.









YENİDEN LA'YA UÇTU



Biraz rahatsız olan kayınvalidesi Benta Şen ile de yakından ilgilenen Begüm Hanım, cuma günü annesi Deniz Tanık'a emanet ettiği oğlu Can'ın yanına LA'ye uçtu.