Emrah Karaduman taburcu oldu

Eskişehir'de vereceği konser öncesi bıçaklanan ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

11 Mart gecesi bir gece kulübünde sahne almak için Eskişehir'e gelen ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman (32) ile arkadaşı Volkan Karaca, konakladıkları otelin önünde E.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yaralanan Karaduman ve arkadaşı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.







HASTANEDEN ALEYNA TİLKİ İLE BİRLİKTE ÇIKTILAR



Olaydan bir süre sonra Volkan Karaca taburcu olurken Emrah Karaduman günlerdir tedavi altında tutulmuştu. Bugün taburcu edilen Emrah Karaduman, hastaneden Aleyna Tilki ile birlikte çıkarak, kendilerini bekleyen araca bindi. Basın mensuplarının geçmiş olsun sözlerine teşekkür eden Karaduman, "Allah'a şükür bomba gibiyim" dedi.











