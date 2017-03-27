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taburcu oldu

İHA
  • Giriş Tarihi: 27.3.2017 17:11 Güncelleme Tarihi: 27.3.2017 17:31
Emrah Karaduman taburcu oldu
Emrah Karaduman taburcu oldu

Eskişehir'de vereceği konser öncesi bıçaklanan ünlü Dj ve besteci , tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

11 Mart gecesi bir gece kulübünde sahne almak için Eskişehir'e gelen ünlü Dj ve besteci (32) ile arkadaşı Volkan Karaca, konakladıkları otelin önünde E.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yaralanan Karaduman ve arkadaşı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.



HASTANEDEN ALEYNA TİLKİ İLE BİRLİKTE ÇIKTILAR

Olaydan bir süre sonra Volkan Karaca taburcu olurken Emrah Karaduman günlerdir tedavi altında tutulmuştu. Bugün taburcu edilen Emrah Karaduman, hastaneden ile birlikte çıkarak, kendilerini bekleyen araca bindi. Basın mensuplarının geçmiş olsun sözlerine teşekkür eden Karaduman, "Allah'a şükür bomba gibiyim" dedi.





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