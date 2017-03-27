Feryal Gülman ile Kemal Gülman pişti oldu

Eski eşler Feryal Gülman’la Kemal Gülman, önceki akşam efsane tenor Jose Carreras konserinde denk geldi. İkili, köşe kapmaca oynadı!

Yaklaşık 2 yıl önce 21 yıllık evliliklerini olaylı bir şekilde bitiren Feryal Gülman'la Kemal Gülman'ın sanat aşkı efsane bir piştiye yol açtı. Eski eşler, önceki akşam Ülker Sports Arena'da dünyaca ünlü tenor Jose Carreras'ı dinledi.



KÖŞE KAPMACA OYNADILAR

Eşini genç bir kızla aldattığı iddia edilen ve Feryal Hanım'ın kendisine açtığı 200 milyon TL'lik boşanma davasını tek kuruş vermeden kazanan Kemal Bey, gece boyunca eski eşiyle göz göze dahi gelmemek için yoğun çaba sarf etti.





Ünlü işadamı konser öncesinde yakın dostlarıyla sohbet edip eski eşini görmezden geldi.





Eski eşi ve ailesiyle görüşmeyen Feryal Hanım'ın yüzü, Kemal Gülman'ı görünce asıldı.



Kaynak: Takvim