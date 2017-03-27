Nur Yerlitaş'ı şaşkına çeviren olay

Jüri koltuğuna oturduğu stil yarışmasından ayrılan ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın yerine fotoğrafı konuldu. Yerlitaş bu durum karşısında öfkeden çılgına döndü.

Jüri üyeliği yaptığı stil yarışmasından ayrılan modacı Nur Yerlitaş'ın yerine fotoğrafı konuldu. Yerlitaş bunu görünce, "Ben öldüm mü ya fotoğrafımı koymuşlar" diyerek sinirlendi.







YERİNE FOTOĞRAFININ KONULDUĞUNU GÖRÜNCE SİNİRLENDİ

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, stil yarışmasından olaylı bir şekilde ayrıldı. Nur Yerlitaş'sız yapılan ilk programda, yerine fotoğrafı konuldu. Nurella bunu görünce çok sinirlendi ve Instagram'da bir video paylaştı.





"BEN ÖLDÜM MÜ YA?"

Nur Yerlitaş, fotoğrafının kullanıldığını görünce şoke oldu. Çektiği videonun altına "Ben öldüm mü ya? Fotoğrafımı bile kullanıyorlar. Hadi Bahar ağla" diyerek tepki gösterdi.