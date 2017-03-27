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Oryantal geçmişini silmek istiyor

  • Giriş Tarihi: 27.3.2017 14:09 Güncelleme Tarihi: 27.3.2017 14:11
Oryantal Asena geçmişini silmek istiyor
Oryantal Asena geçmişini silmek istiyor

Oryantal dansının Türkiye'deki en başarılı isimlerinden , bir yıldır boksör ile aşk yaşıyor. Yakın çevresine "Evlenmeyi düşünüyoruz" diyen ünlü isim, geçmişine de sünger çekmeye karar verdi.

NİKAH MÜJDESİNİ VERDİ

Ünlü oryantal 'nın evli çıkan ve 3 yıldır Almanya'da Gramofon isimli mekanı işleten sevgilisi ile olan ilişkisi gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. Asena'ya konuyla ilgili sorular sorulunca "Konu mahkemeye gitti, yakında düğüne bekleriz" dedi.

ESKİ FOTOĞRAFLARINI SİLDİRMEK İSTİYOR

Posta'nın haberine göre; Asena, arama motoru Google ve bazı internet sitelerinde yer alan geçmişe ait cesur fotoğraflarını sildirmek için harekete geçti. Ünlü oryantalin, bunun için bir ajansla anlaştığı iddia edildi. Fotoğraf sildirme işleminin bedeli bin dolardan başlayıp 25 bin dolara kadar çıkıyor.

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