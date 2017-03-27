Oryantal Asena geçmişini silmek istiyor

Oryantal dansının Türkiye'deki en başarılı isimlerinden Asena, bir yıldır boksör Hasan Dere ile aşk yaşıyor. Yakın çevresine "Evlenmeyi düşünüyoruz" diyen ünlü isim, geçmişine de sünger çekmeye karar verdi.

NİKAH MÜJDESİNİ VERDİ



Ünlü oryantal Asena'nın evli çıkan ve 3 yıldır Almanya'da Gramofon isimli mekanı işleten sevgilisi Hasan Dere ile olan ilişkisi magazin gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. Asena'ya konuyla ilgili sorular sorulunca "Konu mahkemeye gitti, yakında düğüne bekleriz" dedi.





ESKİ FOTOĞRAFLARINI SİLDİRMEK İSTİYOR



Posta'nın haberine göre; Asena, arama motoru Google ve bazı internet sitelerinde yer alan geçmişe ait cesur fotoğraflarını sildirmek için harekete geçti. Ünlü oryantalin, bunun için bir ajansla anlaştığı iddia edildi. Fotoğraf sildirme işleminin bedeli bin dolardan başlayıp 25 bin dolara kadar çıkıyor.