Türkiye’nin iyilik elçisi

Gamze Özçelik, kendisini kimsesiz Afrikalı çocuklara adadı. Her fırsatta Gana’ya giden ünlü oyuncu, bu kez çocuklara ilaç götürdü, onlarla zaman geçirdi

BU KEZ BAŞKENTTE

Bravo! Bir evlat sahibi Gamze Özçelik, kendisini çocuklara adadı. Bulduğu her fırsatta Gana'ya gidip oradaki kimsesiz çocuklarla ilgilenen ünlü oyuncu, geçen hafta yine aynı ülkedeydi. Bu kez rotasında başkent Accada vardı.



BAYRAKLI KARŞILAMA

Çocuklara ilaç, giysi ve hediyeler götürdü, kimsesiz miniklerle oyunlar oynadı. Çocuklar, Gamze ablalarını Türk bayrağıyla karşıladı, onun getirdiği tişörtleri giyip kendisine teşekkür etti.