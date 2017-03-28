Boşanınca o ev Ece’nin

Ece Erken, dört gözle Coşkun Sabah’ın eşinden boşanmasını bekliyor. Çünkü Erken, boşanma sonrası çifte ait Bodrum’daki yazlığın yeni sahibi olacak

TEK PÜRÜZ VAR: DAVA

Ece Erken'in satılığa çıkardığı Çeşme'deki evine talip çıktı. Ünlü sunucu, evini birkaç güne satacak. Bu arada Erken rotasını Bodrum'a çevirdi ve Coşkun Sabah'ın Torba'daki yazlığına talip oldu. Fiyatta anlaşma yapıldı ama bir pürüz var.



ÖNCE MAL PAYLAŞIMI

Sabah'ın evi satabilmesi için eşi Ceyda Sabah'la boşanması gerekiyor. Boşanma sonrası mal paylaşımı yapılacak ve ev kime kalırsa kalsın, yeni sahibi Erken olacak.





Ece Erken, yeni evi için 1 milyon 300 bin lira ödeyecek. Yeni komşusu Demet Akalın olacak.