İbrahim Tatlıses: Beni bitirmek için her şeyi yaptılar

İbrahim Tatlıses, FETÖ’nün mal varlığına çökmesini tüm Türkiye’ye duyuran Yeni Asır’a teşekkür etti. Sanatçı, “Bu kan emiciler, hile hurda ile her şeyi yaptı. Beni vurdurdu, Tarlamı, hatta anamın altına verdiğim arabayı bile haciz etti” dedi

Türkiye'nin "İmparator" lakaplı sanatçısı İbrahim Tatlıses, Fethullahçı Terör Örgütü'nün kendisine yaptıklarını manşetten veren Yeni Asır'a teşekkür etti. FETÖ'nün sanatçıya önce çürük uçak satıp, ardından sözde alacağına karşılık villasını yok pahasına ele geçirmesini tüm Türkiye'ye Yeni Asır'ın duyurduğunu belirten sanatçı, hain terör örgütü ile ilgili bilinmeyenleri anlatmak için yine gazetemizi tercih etti. Tatlıses, "Bu kan emiciler, hile hurda ile her şeyi yaptı. Beni vurdurdu, her şeyimi almaya kalktı. İzmir Folkart'ta oturduğum dairemi, Urfa'daki tarlamı ve hatta şirketten alıp anamın altına verdiğim arabayı bile haciz edip beni tamamen silmek için her şeyi yaptılar. Bunun nedeni FETÖ'ye himmet parası vermemem ve sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgi, saygı ve hayranlığım" dedi.



"ADALETE GÜVENİYORUM"



Tatlıses, kendisine çürük uçak satıp villasını icra yoluyla alan FETÖ'nün, Yargıtay'da bu kumpası örtbas etme çabaları dahil olmak üzere olayı tüm ayrıntılarıyla veren Yeni Asır'a teşekkür etti. İmparator, yaşadıklarını ve vurulma olayını yine Yeni Asır'a anlattı. 2010 yılında o dönem Tarkim Havacılık'ın ortağı Faruk Bayındır'ın kayınpederi Megatrans Şirketi'nin sahibi Ahmet Özbey'den 6 milyon dolara uçak aldıktan sonra büyük bir kumpasın içine düştüğünü belirten Tatlıses "Bu acımasızlar yalan dolan ve sahte belgelerle her şeyi yaptılar. Anama şirketimden alıp verdiğim araca kadar haciz ettiler. İlahi adalete güveniyorum ve gerçeklerin ortaya çıkacağına yüzde 100 eminim" diye konuştu.



HEPSİ ÖRGÜTLE BAĞLANTILI İSİMLER



15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından, geçtiğimiz Eylül ayında Faruk Bayındır ile Ahmet Özbey hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi her ikisi de firar etti. 'İhaleye fesat' karıştırıldığı iddiasıyla ilgili 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' veren Savcı Ulvi Karaşahin de FETÖ'den gözaltına alındı. FETÖ soruşturmasında firari olan Yargıtay üyeleri Hüseyin Karagöl, Mustafa Akarsu ve İlyas Şahin'in bacanak olduğu, eşlerinin Bayındır'ın kuzenleri olduğu belirlendi. Onama kararının altında imzası bulunan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyeleri Ayhan Doğan ve Mehmet Uslu'ya da meslekten çıkarma cezası verildi.



Yeni Asır / Fatih Şendil