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sosyal medyaya veda etti

  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 16:14 Güncelleme Tarihi: 28.3.2017 16:16
İrem Derici sosyal medyaya veda etti
İrem Derici sosyal medyaya veda etti

Son dönemde Selami Şahin'in oğlu müzisyen ile yaşadığı aşk ve verdiği kilolarla gündeminden düşmeyen sevilen popçu radikal bir karar alarak sosyal medyada veda etti.

Sık sık sevgilisi 'le yurt dışına çıkan , yine bir yurtdışı gezisinde önemli bir karara imza attı.

"BİRKAÇ HAFTA ARA VERİYORUM"

Son dönemde hem Lider Şahin'le yaşadığı aşk hem de verdiği kilolarla gündeme gelen İrem Derici, bir süre sosyal medyadan elini eteğini çekeceğini duyurdu.

Takipçilerine seslenen ünlü popçu, "İçim şişti, aplikasyonları telefondan silmek suretiyle Instagram'a, Twitter'a ve muadili her şeye en az birkaç hafta ara veriyorum. Konserlerde görüşürüz minnoşkolar" ifadelerini kullandı.

İşte Derici'nin o paylaşımı:

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