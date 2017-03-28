İrem Derici sosyal medyaya veda etti

Son dönemde Selami Şahin'in oğlu müzisyen Lider Şahin ile yaşadığı aşk ve verdiği kilolarla magazin gündeminden düşmeyen sevilen popçu İrem Derici radikal bir karar alarak sosyal medyada veda etti.

Sık sık sevgilisi Lider Şahin'le yurt dışına çıkan İrem Derici, yine bir yurtdışı gezisinde önemli bir karara imza attı.

"BİRKAÇ HAFTA ARA VERİYORUM"

Son dönemde hem Lider Şahin'le yaşadığı aşk hem de verdiği kilolarla gündeme gelen İrem Derici, bir süre sosyal medyadan elini eteğini çekeceğini duyurdu.

Takipçilerine seslenen ünlü popçu, "İçim şişti, aplikasyonları telefondan silmek suretiyle Instagram'a, Twitter'a ve muadili her şeye en az birkaç hafta ara veriyorum. Konserlerde görüşürüz minnoşkolar" ifadelerini kullandı.



İşte Derici'nin o paylaşımı:



