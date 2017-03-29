İstikrar için birlik zamanı

Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinin Rauf Anne’si Osman Alkaş: “Türkiye dünyanın merkezi, böyle bir coğrafyayı kim istemez ki! İstikrar için birlik olursak bu ülkede yaşayan herkes kazanır”

Kıbrıs doğumlu tiyatro sanatçısı Osman Alkaş, Derviş Zaim'in yönettiği 'Gölgeler ve Suretler' filmiyle 2011 yılında Türkiye seyircisiyle tanıştı. Ardından pek çok projede yer alan Alkaş, şimdilerde atv'nin sevilen dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'te 'Rauf Anne' karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. Yerleşik düzeni, ailesi ve hayat arkadaşı Kıbrıs'ta olan Alkaş, iş için İstanbul'da olduğu zamanlarda otelde yaşıyor. Oyuncuyla Taksim'de buluştuk; güneşin ve parkların keyfini çıkararak sohbet ettik...

'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisinde 'Rauf Anne' karakterini canlandırıyorsunuz. Dizi nasıl gidiyor?

Siz de gördünüz, kızlar adımla hitap ederek "Osman Bey fotoğraf çektirebilir miyiz?" dediler. Bazıları da 'Rauf Anne' diye sesleniyor. Seyircinin sokaktaki tepkisi, dizinin güzel gittiğinin yansıması niteliğinde. Dizinin seyirci tarafından beğenildiğini düşünüyorum. Şeytan kulağına kurşun; setimiz ve oyucular da müthiş uyumlu. En mutlu olduğum setlerden birindeyim.

JÖN ROLÜ BEKLİYORUM



Bu arada sizde büyük değişim var, fazlalıklarınızdan kurtulmuşsunuz. Sizi zayıflamaya iten şey neydi?

Fark ediliyor mu? (Gülüyor) Aslında halimden memnundum ama hareketlerim kısıtlanmaya başladı, elimde-belimde ağrılar oluştu, şeker ve kolesterol de sınırda çıkmıştı. En sonunda dizimizin senaristi Ece Yörenç bana bir haber gönderdi ve "Rauf Anne'yi hasta yaptık ve bir ameliyat geçirecek. Sonrasında da kendisini kilo vermiş olarak görmek istiyoruz. Fark edilebilecek kadar kilo vermeniz mümkün mü?" dedi. Ben de bunun üzerine hiçbir operasyon yaptırmadan; diyetisyen kontrolünde diyetle 35 kilo verdim ama çok memnunum. Zayıflamayla birlikte oyunculuktaki çeşitliliğim arttı, bundan sonra komediye de yönelebilirim. Hatta jön rollerini bekliyorum!

Televizyon izleyicilerine geç kavuştunuz diyebilir miyiz?

Evet, biraz siz beni geç buldunuz. (Gülüyor) Şakası bir yana, bundan önce beni bulsalardı da gelmezdim. Ben Kıbrıs'ta yaşıyorum ve daha önce Türkiye'den çok fazla teklif gelmişti. Ancak, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun kurucularındanım, dolayısıyla beni aradıkları dönemde tiyatroyu bırakıp gelmem zordu. Artık emekliye ayrıldım, tiyatroyu da yetiştirdiğimiz gençlere bıraktık ve ondan sonra rahatladım.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okuduktan sonra neden Kıbrıs'a döndünüz?

Tek hayalim; Kıbrıs'a gidip Kıbrıs Türk Tiyatrosu'nu kurmaktı. Türkiye'de zaten tiyatrocular vardı ve bir şeyler üretiliyordu ama Kıbrıs'ta hiç yoktu.



'OĞLUM İŞSİZ KALIRSIN'



O dönem Kıbrıs'ta darbeler, harekatlar oluyordu. Şartlar sizin için zor değil miydi?

1974 Barış Harekatı'nda öğrenciydim; tatile gitmiştim ve savaşa katılmak zorunda kaldım, ufak tefek yaralar aldım. Toplum o tarihten sonra yepyeni bir yapıya kavuştu. Annesinden yeni doğmuş bir bebek gibiydik. Yani Kıbrıs, kişiliğini yaratması gereken bir durumdaydı, bizde tiyatroyla buna fayda sağlamaya çalıştık.

Neden ilk başlarda anneniz oyuncu olmanızı istemedi?

Annem, "Oğlum bak işsiz kalırsın, sanatçılar sefil bir hayat yaşıyor" diyordu. Beni zorla üniversite seçme sınavlarına gönderdi. "Üniversite seçme sınavlarına da gireceğim, konservatuvar sınavına da; hangisini kazanırsam onu okurum" dedim. İki sınava da girdim. "Anne konservatuvarı kazandım" dedim. "Bekle, üniversite sınavları da sonuçlansın" dedi. Türkiye'de ilk defa sınav soruları çalındığı için sınav iptal edildi. Annem de, "Konservatuvara git bari" dedi.