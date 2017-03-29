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‘Kıvılcım suçsuz sorumlu benim’

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017
‘Kıvılcım suçsuz sorumlu benim’
‘Kıvılcım suçsuz sorumlu benim’

Seçkin Piriler'in GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamalar olay oldu! Ünlü mankenin "Kıvılcım Ural, sosyal medyada beni takip ediyor, sürekli bana saldırıyor. Kaan'ın ve benim adımı kullanarak kendi reklamını yapıyor" diye konuşması üzerine Kaan Tangöze sessizliğini bozdu.

'RAHATSIZ OLUYORUM'
Tangöze, ayrılık süreci sonrasında ilk kez konuştu: "Evliliğimin sona ermesi ve bunun sebepleri konusunda haksız açıklamalar yapılıyor. Kıvılcım'ın üzerine baskı kurulmasından rahatsızlık duyuyorum. Özel hayatımla ilgili tüm sorumluluk bana aittir."