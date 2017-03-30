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  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 14:53 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 15:02
Thom Yorke hızlı çıktı
Thom Yorke hızlı çıktı

2016 yılının son günlerinde 23 yıllık eşi 'ı kaybeden Radiohead grubunun solisti 48 yaşındaki ünlü müzisyen , oyuncu sevgilisi ile çıktıkları tatilde objektiflere yakalandı.

Ünlü müzisyen 'un Oxford Üniversitesi'nde İtalyanca profesörü olarak görev yapan, 23 yıllık hayat arkadaşı geçtiğimiz Aralık ayında kansere yenik düşmüştü.



YENİ SEVGİLİSİYLE TATİLDE YAKALANDI

Thom York, eşinin ölümünden 3 ay sonra yeni sevgilisi 32 yaşındaki İtalyan oyuncu ile Amerika Miami'de sahilde görüntülendi. Yorke, Rachael'den kanser tedavisi gördüğü sırada ayrılmıştı. Radiohead'in son albümü 'A Moon Shaped Pool', Thom ve Rachael'in ayrılığından besleniyordu.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

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