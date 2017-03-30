Thom Yorke hızlı çıktı

2016 yılının son günlerinde 23 yıllık eşi Rachel Owen'ı kaybeden Radiohead grubunun solisti 48 yaşındaki ünlü müzisyen Thom Yorke, oyuncu sevgilisi Dajana Roncione ile çıktıkları tatilde objektiflere yakalandı.
Ünlü müzisyen Thom Yorke'un Oxford Üniversitesi'nde İtalyanca profesörü olarak görev yapan, 23 yıllık hayat arkadaşı Rachel Owen geçtiğimiz Aralık ayında kansere yenik düşmüştü.
YENİ SEVGİLİSİYLE TATİLDE YAKALANDI
Thom York, eşinin ölümünden 3 ay sonra yeni sevgilisi 32 yaşındaki İtalyan oyuncu Dajana Roncione ile Amerika Miami'de sahilde görüntülendi. Yorke, Rachael'den kanser tedavisi gördüğü sırada ayrılmıştı. Radiohead'in son albümü 'A Moon Shaped Pool', Thom ve Rachael'in ayrılığından besleniyordu.