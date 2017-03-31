Halit Akçatepe hayatını kaybetti

Halit Akçatepe'den acı haber... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Halit Akçatepe 79 yaşında hayata veda etti.

Sinema sanatçısı Halit Akçatepe, İstanbul'da hayatını kaybetti. 2015 yılında felç geçiren usta oyuncu fizyoterapi tedavisi görüyordu. Akçatepe'nin ölüm sebebi beyin damarındaki tıkanıklık sonrası geçirdiği felç oldu.



Acı haberi duyan ünlü sanatçının yakınları ve sanat camiasından çok sayıda insan hastaneye akın etmeye başladı.







HALİT AKÇATEPE KİMDİR?

1975 yılında "Hababam Sınıfı" adlı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır.

Halit Akçatepe, 1938 yılında Ordu, Ünye'de Sıtkı Akçatepe ve Leman Akçatepe çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Aslen Ordu ili Ünye ilçesindendir. Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu'nda okudu.





Refik Halit Karay Mektebini bitirdikten sonra Konservatuvar eğitimi aldı. 1943 yılında 5 yaşındayken ilk filminde oynadı. İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girdiğinde yedi yaşındaydı. Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun oldu. Tiyatro ile olan tanışıklığı ilk defa lise yıllarında başlamış ve Yeşilay'ın Yeşil Sahne'sinde amatör olarak sahneye çıkmıştır.

Halit Akçatepe bir yandan amatör olarak tiyatroculuk yaparken diğer yandan önce Edebiyat Fakültesi, sonra da Hukuk Fakültesine devam etmiş ancak tiyatro aşkı galip gelmiş ve okulu bırakmıştır.



16 TİYATRO VE 43 PİYESTE ROL ALDI

Profesyonel olarak ilk defa 1960 yılında 'Oda Tiyatrosu 4'te 'Sel' piyesiyle sahneye çıktı. Bugüne kadar 16 ayrı tiyatroda 43 piyeste rol aldı. Dostlar Tiyatrosu kadrosunda yer aldı.





Birçok filmde oynayan Halit Akçatepe, reklam filmlerinde de oynadı. İlk filmlerinde figüran olarak rol aldı. Daha sonra duygusal komedilerde karakter rolleri canlandırdı.



ŞÖHRETİ "AH NEREDE VAH NEREDE" İLE YAKALADI

1960 yılında "Ah Nerede Vah Nerede" filmiyle şöhreti yakaladı. 1970'li yılların başında oynadığı "Üç arkadaş, Sev kardeşim, Köyden İndim Şehre, Mavi Boncuk" çok beğenildi. 1975 yılında "Hababam Sınıfı" adlı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle gönüllerde yer etti.

Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" romanından Umur Bugay tarafından senaryosu uyarlanan, 1975 Ertem Eğilmez yapımı "Hababam Sınıfı" sinema filminde; Kemal Sunal - İnek Şaban, Adile Naşit - Hafize Ana, Halit Akçatepe - Güdük Necmi, Tarık Akan - Damat Ferit, Münir Özkul - Kel Mahmut, Muharrem Gürses - Okul müdürü Muharrem Gür, Ayşen Gruda - Yarışma Sunucusu rolleri ile hafızalara kazındı.

Halit Akçatepe'nin 1963 yılında evlenip 1981 yılında boşandığı ilk evliliğinden Itır ve Ebru adlarında iki kızı vardır. İkinci evliliğini 1999 yılında Rezzan hanım ile yapmıştır. 2009 yılında boşandı. Günsu adında bir kızı vardır.

2014 yılında "Karaman'ın Koyunu" adlı filmde Ferdi Akarnur, Sinan Çalışkanoğlu, Dost Elver ile birlikte rol aldı.