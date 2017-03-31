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Oyuncu ölümden döndü

  • Giriş Tarihi: 31.3.2017 15:36 Güncelleme Tarihi: 31.3.2017 15:38
Oyuncu Feyza Çıpa ölümden döndü
Oyuncu Feyza Çıpa ölümden döndü

Şarkıcı 'nin uğruna yedi yıllık eşinden boşandığı oyuncu sevgilisi ölümden döndü.

ile evlilik yolunda ilerleyen oyuncu , ölümden döndü. Dört nala giden attan sert bir şekilde zemine düşen ünlü oyuncunun vücudunda bazı ezilmeler oldu ve eli kırıldı.



ATTAN DÜŞTÜ

Ntv'de yer alan habre göre; Yaklaşık bir yıldır binicilik eğitimi alan ve atlara karşı büyük bir sevgi besleyen Feyza Çıpa, 10 gün önce az daha bu tutkusunun kurbanı oluyordu. Atlara ve biniciliğe tutkuyla bağlanan Çıpa'nın haftanın her günü Ömerli'de bir binicilik eğitimi merkezinde ata bindiği öğrenildi.

İddiaya göre eğitimi sırasında dengesini kaybederek atın üzerinden savrulan ve sert bir şekilde zemine düşen Çıpa, acilen hastaneye kaldırıldı.

ELİ KIRILDI

Kazanın ardından konuşan Çıpa, "Dört nal engel atlıyordum. Parkur yapıyordum. O sırada düştüm. Vücudumun çeşitli yerlerinde ezilme oldu. Elim kırıldı. Şu an yürümekte zorluk çekiyorum ama buna da şükür" diyerek kazanın detaylarını anlattı.

Çıpa, en az iki ay boyunca ata binemeyeceğini sözlerine ekledi. Güzel oyuncu, Kutsi ile evliliğe giden ciddi bir beraberlik yaşıyor.

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