Sette alyans paniği

Futbolcu Gökhan Töre’nin nişanlısı Esra Bilgiç, ‘Uğurum’ dediği alyansını Diriliş: Ertuğrul setinde kaybedince büyük üzüntü yaşadı. Tüm ekip yüzük için seferber oldu

EVLİLİĞE İLK ADIM

Kariyerini İngiltere'nin West Ham United takımında sürdüren Gökhan Töre, geçtiğimiz aylarda oyuncu Esra Bilgiç ile nişanlanıp evliliğe ilk adımı atmıştı. Bilgiç, TRT dizisi Diriliş: Ertuğrul'un çekimleri sırasında yüzüğünü kaybedince panik yaşadı.



BİR SET ÇALIŞANI BULDU

Çekimler sürerken bir yandan herkes alyansı aradı. Bilgiç çekim arasında kuliste, 'Alyansını bulup makyaj çantana bıraktık' notuyla sevince boğuldu. Bilgiç, kendisi için seferber olan tüm ekibe teşekkür etti.



'DEĞER VE RİLENE SAHİP ÇIKIYORLAR'

Esra Bilgiç, alyansını arayıp bulan tüm ekibe şu notla teşekkür etti: 'Diriliş ekibi, değer verilene sahip çıkıyor.'