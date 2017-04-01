atv’nin yeni bombası Seni Kimler Aldı

Yiğit Kirazcı, Fulya Zenginer ve Duygu Yetiş’in başrollerini paylaştığı ‘Seni Kimler Aldı’ adlı dizi, yakında atv’de başlayacak. Bir aşk ve intikam hikayesini anlatan dizide olaylar; aşklarını korumak isteyen ‘Barış’ ve ‘Zehra’ ile ‘Zehra’nın öldü bilinen ablası ‘Ceren’ ekseninde gelişiyor

atv'de yeni ve iddialı bir dizi daha başlıyor: 'Seni Kimler Aldı' Başrollerini Fulya Zenginer, Duygu Yetiş ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı dizi; tercihleriyle başkalarının hayatını, başkalarının tercihleriyle de kendi hayatını yönlendirmek zorunda kalanların, mutluluğu arayanlar ile mutsuzluktan kaçanların, hesap soranlar ile yanlış hesapların hikayesini ekrana taşıyacak. Pastel Film'in yapımcılığını, Sadullah Şentürk'ün yönetmenliğini üstlendiği dizinin öyküsü Esin Gök'e, senaryosu ise Pınar Uysal ile Tufan Bora, İbrahim Güler ve Erdal Bektaş'tan oluşan yazım ekibine ait. Çok yakında atv'de izleyiciyle buluşacak olan dizinin oyuncu kadrosunda; Ülkü Duru, Yıldız Kültür, Funda İlham, Ahmet Saraçoğlu, İpek Tenolcay ve Haldun Boysan gibi usta isimler de yer alıyor. Bir aşk ve intikam hikayesini anlatan dizinin konusu şöyle: 'Zehra', annesi 'Aynur'la birlikte İstanbul'un sayılı zenginlerinden sayılan 'Çamay Ailesi'nin yanında çalışmakta ve yaşamaktadır. 'Zehra', birlikte büyüdüğü ailenin tek veliahtı 'Barış'a aşıktır. 'Barış' da 'Zehra'ya karşı duygular beslediğini fark eder. Fakat bu aşkın önünde birçok engel vardır. 'Aynur'un evlatlık verdiği ama herkesin öldü bildiği 'Zehra'nın ablası 'Ceren' ('Zeynep') intikam için geri gelir ve oklarını önce kendi ailesine, sonra olayla ilgisi olan herkese yöneltir. Konak tarafında ise, bu ilişkiyi kesinlikle onaylamayan annesi 'Cahide', 'Barış'ı sadece 'Zehra'dan değil, amcası bildiği ama aslında babası olan 'Talat'tan da uzak tutmak için bıçakları bilemektedir. Aşklarını korumak isteyen 'Barış' ve 'Zehra', büyük sırların içinde ve para karşılığı evlatlık verildiğini öğrenen 'Ceren'in intikamının gölgesinde savrulur.