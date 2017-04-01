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İşte ile 'nun minik oğlu

  • Giriş Tarihi: 1.4.2017 13:59 Güncelleme Tarihi: 1.4.2017 14:28
İşte Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun minik oğlu Azur Benan
İşte Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun minik oğlu Azur Benan

, 5 yıl birlikte olduğu aranjör ile 9 Haziran’da İspanya’da evlenmiş, 10 Ocak’ta oğlu ’ı kucağına almıştı. Azur'ın fotoğrafını ilk kez Ozan Çolakoğlu Instagram hesabından paylaştı.

ve çiftinin oğlu Azur, 10 Ocak'ta dünyaya gelmiş ancak bu zamana kadar hiçbir yerde fotoğrafı yayınlanmamıştı.




"AZUR BENAN, TARKAN'IN KOLLARINDA"

Ozan Çolakoğlu herkesin merak ettiği Azur bebeğin fotoğrafını gece yarısı instagram hesabından yayınladı. Çolakoğlu, 'ın kucağında olan Azur bebek için "Bugün 1 Nisan benim doğum günüm. En güzel doğum günü hediyem 15 günlükken en yakın dostum Tarkan'ın kollarında" ifadelerini kullandı.



DEMET AKALIN OLAY ELBİSESİNİ YİNE GİYDİ

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