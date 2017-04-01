İşte Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun minik oğlu Azur Benan

Gülşen, 5 yıl birlikte olduğu aranjör Ozan Çolakoğlu ile 9 Haziran’da İspanya’da evlenmiş, 10 Ocak’ta oğlu Azur Benan’ı kucağına almıştı. Azur'ın fotoğrafını ilk kez Ozan Çolakoğlu Instagram hesabından paylaştı.

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinin oğlu Azur, 10 Ocak'ta dünyaya gelmiş ancak bu zamana kadar hiçbir yerde fotoğrafı yayınlanmamıştı.









"AZUR BENAN, TARKAN'IN KOLLARINDA"



Ozan Çolakoğlu herkesin merak ettiği Azur bebeğin fotoğrafını gece yarısı instagram hesabından yayınladı. Çolakoğlu, Tarkan'ın kucağında olan Azur bebek için "Bugün 1 Nisan benim doğum günüm. En güzel doğum günü hediyem Azur Benan 15 günlükken en yakın dostum Tarkan'ın kollarında" ifadelerini kullandı.







