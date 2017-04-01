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Meksikalı şarkıcı 'ın oğlu Emiliano tutuklandı

  • Giriş Tarihi: 1.4.2017 15:58 Güncelleme Tarihi: 1.4.2017 16:11
Meksikalı şarkıcı Pepe Aguilar'ın oğlu Emiliano tutuklandı
Meksikalı şarkıcı Pepe Aguilar'ın oğlu Emiliano tutuklandı

Meksikalı ünlü şarkıcı 'ın oğlu, ABD'de insan kaçakçılığından tutuklandı.

ABD gümrük görevlileri, San Diego'da durdurulan Jose Aguilar'ın aracının bagajında dört Çinli bulunduğunu bildiriyor. Gizli bölmede saklanan kaçakların yerini narkotik köpekleri tespit etti.



KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

İki hafta önce federal ajanlar tarafından tutuklanan Jose Aguilar'ın olaya dahil olduğu dün belirlendi. Dört Çinli, ABD sınırını geçmek için ünlü şarkıcının oğluna 60 bin dolara kadar ödeme yaptıklarını söyledi. Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Jose Aguilar, kefaletle serbest bırakıldı.

Meksika'nın en popüler şarkıcıları arasında yer alan 'ın dört Latin Grammy ödülü bulunuyor. Ayrıca Hollywood'daki şöhretler kaldırımında bir yıldıza sahip.

Kaynak: Vatan