Merve’nin aşkı 1 milyon peşinde

Murat Yıldırım, bu akşam Kim Milyoner Olmak İster?’de Survivor şampiyonu Merve Oflaz’ın sevgilisi Mustafa Mert Işık’ı ağırlıyor

SOKAK HAYVANLARI İÇİN...

atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de bu akşam ilginç bir yarışmacı var: Mustafa Mert Işık. Genç yarışmacı, Survivor şampiyonu Merve Oflaz'ın sevgilisi. Büyük ödül için ter dökecek olan Işık, "Tek hedefim var; büyük ödül olan 1 milyon lirayı alabilmek. Sokak hayvanları yararına yarışacağım" diyor.





Merve Oflaz ve sevgilisi Mustafa Mert Işık, "Yarışmanın fanatiğiyiz. Sürekli izliyoruz" diyor.