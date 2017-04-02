İmane hamile

Her fırsatta “Çocuk sahibi olmak istiyorum” diyen Murat Yıldırım, şu sıralar mutluluk sarhoşu. Çünkü Yıldırım’ın eşi İmane, birkaç haftalık hamile

ÇİFT SEVİNCE BOĞULDU

Murat Yıldırım, geçen yıl Londra'da tanıştığı Faslı İmane Elbani ile Aralık ayında dünya evine girmişti. Önce İstanbul, ardından da Fas'ta düğün yapıp balaylarını da Uzakdoğu'da geçiren çift, şimdi yeni bir heyecan yaşıyor. İmane Elbani hamile! Fas güzeli olan İmane'nin hamilelik haberi çifti sevince boğdu.



HERKESTEN SAKLIYORLAR

Verdiği her röportajda "Çocuk sahibi olmak istiyorum. Çocuk olmazsa evlilik kurumunun bir manası yok" diyen Murat Yıldırım'ın büyük heyecan yaşadığı, Elbani hamileliğin henüz çok başında olduğu için haberi sakladıkları öğrenildi.