‘Bal gibi evet diyorum’

Ünlü türkücü Aydın Aydın, geçtiğimiz günlerde Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'ne giderek farklı bir yöntemle 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde vereceği kararı açıkladı. Aydın kararını, bölgenin önemli bir geçim kaynağı olan bal ile karlı dağların üstüne 'Evet' yazarak bildirdi. Aydın, kararıyla ilgili şöyle konuştu: "Hakkari'de, Şırnak'ta, Bingöl'de ve Ağrı'daki dağlarımızda kan akmasın, bal aksın. Referandum ben 'Evet' diyorum. Yıllarca topraklarımızda hep kavga, gürültü, kan ve gözyaşı var. Bundan sonra bizim dağlarımızda kan yerine bal aksın istiyorum."

