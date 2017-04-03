Dijital müziğin öncüsü Ikutaro Kakehaşi hayatını kaybetti

Yapılan açıklamada, hayatını eğlence sektörüne adayan, elektronik, hip hop ve dans müziğinin şekillenmesinde önemli rol oynayan Japon mühendis Kakehaşi'nin cumartesi günü yaşamını yitirdiği belirtildi.
ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI
Ailesinin talebi doğrultusunda Kakehaşi'nin ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi.
Kakehaşi, ilk ritim makinesini üreten Roland şirketini 1972'de kurmuştu. Aralarında Lady Gaga ve Ömer Hakim'in de bulunduğu sanatçılar, şirketin ürettiği cihazları sahne gösterilerinde kullanıyor.
2013 yılında müzik enstrümanlarını dijital olarak birbirine bağlayan "Müzik Enstrümanı Dijital Arabirimi (MIDI)" adlı bir ünite geliştiren Kakeshaşi, buluşuyla Grammy ödülüne layık görülmüştü.