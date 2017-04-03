Ozan Güven'in yeni sevgilisi eski eşinin kopyası

Ünlü oyuncunun sevgilisiyle ilk görüntüsü Mustafa Sandal'ın evinde verdiği yemekte ortaya çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz Cuma günü rol aldığı dizisinin gala gecesine de beraber katıldı ve gecenin sonunda da soluğu Etiler'deki Saruhan Gusto'da aldı.
SAÇ MODELLERİ BİLE AYNI
Bu durum "Ozan Güven demek ki aynı tarz kadınlardan hoşlanıyor" yorumlarına neden oldu. Ozan Güven'in "İkinci Bahar" dizisi çekilirken aşk yaşadığı Türkan Derya ile biten evliliğinden Ali Ateş adında bir de oğlu var.
Eski eşi Türkan Derya
Sevgilisi Ece Önen