'in yeni sevgilisi eski eşinin kopyası

Giriş Tarihi: 3.4.2017 14:44 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 14:54
Ozan Güven'in yeni sevgilisi eski eşinin kopyası

Başarılı oyuncu 'in, geçen yıl Cem Yılmaz'ın doğum günü partisinde tanıştığı tasarımcı 'le mutlu ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Ünlü oyuncunun sevgilisiyle ilk görüntüsü Mustafa Sandal'ın evinde verdiği yemekte ortaya çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz Cuma günü rol aldığı dizisinin gala gecesine de beraber katıldı ve gecenin sonunda da soluğu Etiler'deki Saruhan Gusto'da aldı.

SAÇ MODELLERİ BİLE AYNI

Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre çıkışta ilk kez el ele objektiflere takılan ikiliden 'in 'in eski eşi, ünlü yönetmen 'ya olan benzerliği dikkat çekti. İki kadının saç modeli bile aynı.

Bu durum "Ozan Güven demek ki aynı tarz kadınlardan hoşlanıyor" yorumlarına neden oldu. Ozan Güven'in "İkinci Bahar" dizisi çekilirken aşk yaşadığı Türkan Derya ile biten evliliğinden Ali Ateş adında bir de oğlu var.



Eski eşi Türkan Derya



Sevgilisi Ece Önen

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Ozan Güven'in yeni sevgilisi eski eşinin kopyası
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