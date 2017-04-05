Her izlenme bir umut oldu

Türkiye'nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin sunucusu Emre Saygı, Tohum Otizm Vakfı yararına bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Yaklaşık 240 programdır birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Saygı, 2017 yılına ait tüm izlenme gelirlerini Tohum Otizm Vakfı'na bağışladı. Okulda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektiren Emre Saygı, "Artık ben ve konuklarımızın, çocuklara karşı büyük bir sorumluluğu var. Programımızın alacağı her bir izlenmenin geliri, eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak. Dolayısıyla her bir izlenme, yeni bir umut olacak" dedi.