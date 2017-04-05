Kim sanatçı kim değil tarih karar verir

CumhuriyetHalk Partisi, 'Bana Bir Masal Anlat Baba' isimli şarkıyı propaganda aracı olarak kullanmak istedi ancak red yanıtı aldı. Bu duruma sinirlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir skandala imza atarak, şarkının sahiplerini hedefe koydu.Kılıçdaroğlu,"Korktular, vermediler. Onlara sanatçı demiyorum" dedi. Şarkının bestecisi Cengiz Onural, anında yanıt verdi: "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını tercih ederim. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor."CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sanata ve sanatçıya yaptığı saygısızlık, Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının kurucusu olduğu Altıok Platformu'nu bile harekete geçirdi. Platform, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Onural'ın sözlerine yer vererek, "Bizcesanatçımız haklıdır" dedi.Kılıçdaroğlu'nunsözlerine bir tepki de sanatçı Serkan Çağrı'dan geldi. Sanatçı dostlarına sahip çıkan Çağrı, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Sayın Kılıçdaroğlu, size bestesini vermediği için 'Sanatçı olamaz' dediğiniz Cengiz Onural bu dünyadaki en sanatçı adamdır. Hem kişiliği, hem de sanatıyla..."