Kim sanatçı kim değil tarih karar verir

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 5.4.2017

CHP lideri Kılıçdaroğlu, istediği şarkıyı kendisine vermeyen besteci Cengiz Onural’a, “Bunlar sanatçı değil” diye hakaret etti, sanat dünyası karıştı

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

SKANDAL SÖZ
Cumhuriyet Halk Partisi, 'Bana Bir Masal Anlat Baba' isimli şarkıyı propaganda aracı olarak kullanmak istedi ancak red yanıtı aldı. Bu duruma sinirlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir skandala imza atarak, şarkının sahiplerini hedefe koydu.

YANIT VERDİ
Kılıçdaroğlu, "Korktular, vermediler. Onlara sanatçı demiyorum" dedi. Şarkının bestecisi Cengiz Onural, anında yanıt verdi: "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını tercih ederim. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor."

CHP'LİLER BİLE TEPKİ GÖSTERDİ
Açıklama yaptılar
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sanata ve sanatçıya yaptığı saygısızlık, Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının kurucusu olduğu Altıok Platformu'nu bile harekete geçirdi. Platform, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Onural'ın sözlerine yer vererek, "Bizce
sanatçımız haklıdır" dedi.

'EN SANATÇI ADAMDIR'
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine bir tepki de sanatçı Serkan Çağrı'dan geldi. Sanatçı dostlarına sahip çıkan Çağrı, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Sayın Kılıçdaroğlu, size bestesini vermediği için 'Sanatçı olamaz' dediğiniz Cengiz Onural bu dünyadaki en sanatçı adamdır. Hem kişiliği, hem de sanatıyla..."
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Kim sanatçı kim değil tarih karar verir
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