Meryem Uzerli’den sabah ezanı paylaşımı

Giriş Tarihi: 5.4.2017 23:08 Güncelleme Tarihi: 5.4.2017 23:10
Meryem Uzerli’den sabah ezanı paylaşımı

Meryem Uzerli, sabah ezanını dinlerken çektiği bir video paylaştı

Oyuncu Meryem Uzerli, Sabah 05.36'da sabah ezanını dinlerken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Almanya doğumlu olan Uzerli zaman geçtikçe Türkiye'ye ve yaşantımıza alışmaya başladı. Can Ateş'le yaşadığı ilişki sonrasında diziyi sürpriz bir şekilde terk ederek Almanya'ya dönen ve burada doğum yapan Uzerli, şimdilerde yeniden Türk projelerinde yer almaya başladı.

SABAH EZANINI DİNLEDİ
İyiden iyiye Türkiye'ye alışan Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sabahın 05.36'da sabah ezanını dinlerken çektiği bir videoyu hesabından paylaşan Uzerli, bu videoyla çok sayıda beğeni aldı.

MERYEM UZERLİ’DEN SABAH EZANI PAYLAŞIMI

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Meryem Uzerli’den sabah ezanı paylaşımı
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