'Süper Baba' dizisinin 'Nalbur Osman'ı Gündüz Sezgin hayatını kaybetti

1944 doğumlu oyuncu Gündüz Sezgin yaşamını yitirdi. Acı haberi 'Süper Baba' dizisinin oyuncularından Eray Demirkol duyurdu.

Eray Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süper Baba dizisinde beraber çalıştığımız, usta oyuncu abim Gündüz Sezgin vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi vakti, Ataköy 2. kısım Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı, 'Süper Baba'nın yanı sıra 'Emret Komutanım', 'Kavak Yelleri', 'Yabancı Damat', 'Çocuklar Duymasın' ve 'Deli Yürek' gibi pek çok projede yer almıştı.