Asena Atalay hayatının şokunu yaşadı

Dilek YAMAN - GÜNAYDIN

ŞÜKRAN OVALI, ASENA ATALAY'I ÇILDIRTACAK!

Asena Atalay, nafaka ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattığı eski eşi Caner Erkin'den iki aylık nafakayı aldı. Ancak bu kez de 'ev krizi' çıktı.