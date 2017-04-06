Asena Atalay hayatının şokunu yaşadı

Giriş Tarihi: 6.4.2017 09:33 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 09:39
Asena Atalay hayatının şokunu yaşadı

Dilek YAMAN - GÜNAYDIN

Asena Atalay, nafaka ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattığı eski eşi Caner Erkin'den iki aylık nafakayı aldı. Ancak bu kez de 'ev krizi' çıktı.

ŞÜKRAN OVALI, ASENA ATALAY'I ÇILDIRTACAK!

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Asena Atalay hayatının şokunu yaşadı
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