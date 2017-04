‘Başbakanımız çok renkli bir kişilik’

DOLMABAHÇE'DE DEV BULUŞMA



Başbakan Binali Yıldırım'ın evsahipliğinde gerçekleşen toplantıya katılan ünlü sanatçılar, gecede yaşananları GÜNAYDIN'a anlattı...



- HÜLYA KOÇYİĞİT: Başbakanımızla tanışma fırsatı yakaladık. Sayın Binali Yıldırım, kalkınma vizyonlarının sadece ekonomi ile sınırlandırılmadığını, kültür ve sanat alanındaki kalkınmanın da önemli olduğunu vurguladı. Devletin her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacağını anlattı. Sayın Nabi Avcı da sorularımızı tek tek cevapladı. Verimli geçtiğine inandığım bu toplantının devamını diliyorum.

- EMEL SAYIN: Sanatçıların sorunlarını dile getirdiği verimli bir geceydi. Başbakanımızla ilk defa tanıştım; çok sempatik biri. Bir soruya "Sanatçılar partiler üstüdür; bir partinin tarafında olmak zorunda değillerdir" yanıtını vermesi hoşuma gitti.

- YAVUZ BİNGÖL: Referandum ve yasaların içeriğinden çok, telif hakları gibi sorunlar konuşuldu. Herkes aklındaki soruları sordu. Başbakanımız'ın sanatçıların sorunlarını dinlemesi önemliydi. Kendisi zaten son derece renkli bir kişilik. Gecenin sonunda herkes şarkı söyled

- SERDAR ORTAÇ: Gecede samimi bir ortam vardı; siyaset konuşulmadı. Sanat ve sanatın sorunlarından bahsettik, davetliler fikirlerini söyledi. Başbakan Yıldırım referandumla ilgili konuştu ama kimseye nasıl bir oy kullanacağını sormadı.

- CENGİZ KURTOĞLU: Her ne kadar referandum öncesi düzenlenen bir buluşma olsa da, siyasi bir toplantı değildi. Devletin zirvesinin, halkın sanatçılarıyla bir araya gelmesiydi. O yüzden siyasetten uzak; müziğin, resmin, tiyatronun konuşulduğu şarkılı türkülü, keyifli bir geceydi. Sanatçılar olarak durumumuzu Başbakanımız ve Kültür Bakanımız'a anlattık.

- ALİŞAN: Toplantıda herkes kendi sektörüyle ilgili sorunları anlattı. Konuşmalar sıcak ve samimi bir havada geçti. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız'ın daha önceki davetleri gibi çok verimliydi. Başbakanımızın esprileri de geceye damga vurdu.

- İBRAHİM SADRİ: Önemli bir buluşmaydı. Referanduruma sayılı günler kala sanat camiası olarak görüş ve izlenimlerimizi iletme fırsatı bulduk. Ülkemizin bu tarihi döneminde, ortak bir sesin ne kadar kıymetli olduğunu konuştuk. Umarım bu tür toplantılar devam eder.



- MEHMET BOZDAĞ: Türkiye'nin bu zorlu sürecinde sanatçılarla bir araya gelinip onların görüşlerinin alınması çok önemli. Sanatçı sadece eser ortaya koyan değil, memleketi için derdi olan insandır.

- SARUHAN HÜNEL: Daha önce bir çok kez Cumhurbaşkanımız'ın davetlerine katıldım ama ilk defa Başbakanımız ile tanıştım. Ülkemiz için neler yapılabileceğini samimi bir hava içinde istişare ettik. Başbakanımız'ın ince esprileri bizi güldürdü.

- SERKAN ÇAĞRI: Buluşma, çok samimi bir havada gerçekleşti. Bazen sorular soruldu, bazen de sıkıntılarımızı paylaştık. Siyasetten uzak bir buluşma yemeği oldu.

- AFRİKALI ALİ: Başbakanımız misafirleriyle tek tek sohbet etti, sorunlarını dinledi. Başbakanımız, misafirleriyle bir arada olmaktan mutluydu, ayrılmak istemedi. Yemeğin sonunda Başbakanımız, "Sizinle sabaha kadar sohbet etmek isterim ama sizi çok meşgul etmek istemem" dedi.

- MUSTAFA CECELİ: Gecenin parolası samimiyetti ve bu çok net hissediliyordu. Başbakanımız'ın kravatsız oluşu, tüm gece torununu dizinde oturtup bizim görüşlerimizi dinlemesi bunun göstergesiydi. Kimi zaman siyasi bir üslupla, kimi zaman da esprili bir şekilde cevaplar verdi. Sayın Yıldırım'ın Bakan Avcı ile esprili atışmaları da geceye renk kattı.

- ŞORAY UZUN: Toplantıda; mesleki anlamda, çalışma koşullarıyla ilgili bir-iki şey söyledim. Buluşmaların faydalı olduğunu düşünüyorum. Referandum, önemli bir süreç. Dolayısıyla her kanadın kendini, her alanda ifade etmesi gerekiyor.

- MUSTAFA YILDIZDOĞAN: 30 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin yüceliği ve Türk milletinin birliği için eserler veren bir sanatçıyım. Bugün fikrimiz, felsefemiz ne olursa olsun birlik olmak mecburiyetindeyiz. İnşallah 16 Nisan'da iyi bir sonuç alınacaktır.

- TAMER YİĞİT: Çok samimi, sıcak ve renkli bir davet oldu. Müzik, heykel ve sanatın diğer dallarıyla ilgili sorunlar konuşuldu. Tabii ki ülke gündemi ve referandumla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Kendi adıma çok memnun oldum.

- BİROL GÜVEN: Ülkemizin kültür politikalarına yön veren insanların, kültür endüstrisinin aktörleriyle yakın temas halinde olması, sanatçıları dinlemesi çok önemli. Başbakanımız ve Kültür Bakanımız iletişime açık insanlar. Çok samimi davrandılar.

- MUAZZEZ ERSOY: Toplantıya davet edilmek bizim için çok hoş. Sanatçıların görüşlerinin önemsenmesi ve buna değer verilmesi bizi çok mutlu ediyor.



- METİN ŞENTÜRK: Her gün ülkemiz için güzel olan, iyi olan ve hepimiz için hayırlı olan ne varsa onları diliyoruz. İnşallah her şey çok hayırlı ve güzel olacak. Toplantı çok samimi bir ortamda geçti.

- ALTAY: Bir dost meclisi kadar sıcak bir ortamdı; espriler, şarkılar... Sayın Başbakanımız ve Kültür Bakanımızla sektörü konuştuk. Siyaset üstü bir buluşmaydı.

- YILDIZ TİLBE: Hep birlikte sanata dair sorunları konuştuk. Her dönem farklı yasal düzenlemeler lazım. Gecede bunları konuştuk. Ben de bir türkü söyledim.

- POLAT YAĞCI: Hem keyifli, hem de verimli bir buluşma oldu. Devletin zirvesinin uzun bir süredir benzer buluşmalar düzenlemesine çok önem veriyoruz. Çokça sanatın konuşulduğu, samimiyetin zirvede olduğu bir geceydi.