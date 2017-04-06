Demet Akalın'ın ile kızı Hira zehirlendi

Ailesiyle birlikte tatil için Dubai'ye giden Demet Akalın, kızı Hira ile tatilin son günü yedikleri balıktan zehirlendi. Ünlü şarkıcı panik anlarını takipçileriyle paylaştı.







"ZEHİRLENİP DÖNDÜK"



Akalın şunları yazdı: "Tatil demeye dilim varmıyor. Zehirlenip döndük. Uçakta THY hosteslerinin ilgisine, adını bilmediğim bir babaya, gözlerimi açtığımda bizim için çırpınan hanımefendiye, uçağı İran'a döndürmeyi düşündürecek kadar gözünü karartan babamıza (Okan Kurt) İngiliz doktora, bizi iyileştiren hastaneye teşekkürler."