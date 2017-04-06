'ın ile kızı Hira zehirlendi

Giriş Tarihi: 6.4.2017 16:08 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 16:45
Demet Akalın'ın ile kızı Hira zehirlendi

'ın eşi ve kızları Hira ile gittikleri Dubai tatili kötü bitti. Akalın ile kızı Hira yedikleri balıktan zehirlendi. Akalın başından geçen olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ailesiyle birlikte tatil için Dubai'ye giden , kızı Hira ile tatilin son günü yedikleri balıktan zehirlendi. Ünlü şarkıcı panik anlarını takipçileriyle paylaştı.



"ZEHİRLENİP DÖNDÜK"

Akalın şunları yazdı: "Tatil demeye dilim varmıyor. Zehirlenip döndük. Uçakta THY hosteslerinin ilgisine, adını bilmediğim bir babaya, gözlerimi açtığımda bizim için çırpınan hanımefendiye, uçağı İran'a döndürmeyi düşündürecek kadar gözünü karartan babamıza () İngiliz doktora, bizi iyileştiren hastaneye teşekkürler."

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Demet Akalın'ın ile kızı Hira zehirlendi
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