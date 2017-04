Oyunculuk zor iş ama gülü seven dikenine katlanır!

Atv'deyayınlanan ' Ölene Kadar ' dizisinde 'Komiser Metin' karakterini canlandıran Tevfik Erman Kutlu sorularımızı yanıtladı...Üniversitede okurken yakın arkadaşım Onur'u ziyarete gidiyordum setlere. 'Bücür Cadı' diye bir dizi çekiyorlardı. Git gel derken bir gün kendimi sette, ışıkların altında buldum. Mafyanın tahsilata giden adamını oynadım; figürasyon, tek sahne. Ancak bu işe konsantre olmam bu hikayemden 10 sene sonra başlamıştır. Araya üniversite, yurt dışı, yüksek lisans girdi. İlk olarak karar verme diye bir şey olmadı aslında. Denemek istedim ve çok sevdim. Set benim oyun parkım gibi. İlk etapta gözümü korkutmadı. Düşünsenize bir şey istiyorsunuz, bilginiz yok denecek kadar az ama çok istiyorsunuz. Gözümü kararttım, daldım, derslere başladım. İş ciddiye binince korkularım oldu. Şimdi olsa yapamazdım belki de. Ama hayatımda aldığım en doğru kararlardan bir tanesiydi diyebilirim.Evet, kötü adam olarak başlayan maceram, bu diziye kadar devam etti ve keyifliydi açıkçası... Günlük hayatta yapmayacağım, yapamayacağım birçok meslek adamının kıyafetlerini giydim üzerime. Çevrenizden hafif alaycı eleştiriler alıyorsun ancak çok da kafama taktım diyemem açıkçası. Günlük hayatta kendimle dalga geçip eğlenebilen biri olarak bunlarla da eğlenmeyi bildim. Tabii bir süre sonra insan içten içe merak ediyor ve iyi bir adamı oynamak istiyor. İyi bir karakter, senaryo güzel, oyuncular, yapım şirketi iyi derken bir baktım ki 'Ölene Kadar'ın setindeyim. Bütün bu güzelliklere bir de şahane bir ekip eklenince benden mutlusu yok!'Komiser Metin' adalet isteyen, suçluların cezasını çekmesi için mesleğine yüreğini, canını koymuş biri. Gerek karakteri, gerekse meslekte yaşadıkları her ne kadar onu sertleştirmişse de, kalbi olan bir insan.Evet, gerçekten çok zor ve çok çalışmak gerekiyor. Kendinizi tanımanız, anlamanız, dinlemeniz ve ne yaptığınızı iyi bilmeniz lazım. Aslına bakarsanız hangi mesleği iyi yapmak istiyorsanız, o iş zordur. Başta kendinizi tatmin etmeniz gerekiyor. Benim için bu sürekli öğrenmek, denemek, çalışmak, düşünmek demek... Zorlukları hakkında ne düşünüyorum; gülü seven dikenine katlanır diyorum. Zaman zaman duygusal anlamda zor günler geçirsem de oyuncu olduğum için her şeye değer diyorum.Hayallerim var tabii, olmazmı... Hakkıyla işimi yapabilmekve insanların aklında, kalbindegüzel yer edinebilmekistiyorum. Başka bir tatminolma şansı olduğunu düşünmüyorumbu işte. Yurt dışıplanım aslında altı ay öncesinekadar vardı, çalışmalarada başlamıştım. Oraya eğitimiçin gidecektim. Notlarım hâlâduruyor; konaklama, lokasyon,harcamalar vs... Sonra biriş geldi, planlar değişti. Şimdide 'Ölene Kadar' dizisi var.Bir süre daha buradayım. Kısavadede yurt dışıyla ilgili planımyok gibi. Aynı sektördenbaşka ülkelerin insanlarıylaberaber bir şeyler yapmak çokkeyifli olabilirdi ama bununda zamanı gelecektir. Bakalımyaşayıp göreceğiz.