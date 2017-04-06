Yavuz Turgul'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine sert yanıt

Geçtiğimiz gün sanatçılarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu yaptığı konuşma sırasında şarkıyı istediği isimlerden karşılık bulamayınca "Sanatçı değiller" diyerek hakaret etmişti. Şarkının bestecisi Cengiz Onural
ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Twitter'dan yanıt vererek "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını istiyorum. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor" ifadelerini kullanmıştı.
CENGİZ ONURAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT YANIT
Turgul yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını tercih ederim. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor."
BİR YANIT DA YAVUZ TURGUL'DAN
Kılıçdaroğlu'nun hakaretine bir yanıt da şarkının söz yazarı Yavuz Turgul
'dan geldi. Turgul "Bana bir masal anlat baba" şarkısının söz yazarı olarak, besteci Sayın Cengiz Onural'ın yukarıdaki sözlerinin altına imzamı atarım. Bu vesileyle CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğu'nun sanat ve sanatçılar hakkındaki düşüncelerini bir kez daha gözden geçirmesini diliyorum."
açıklamasında bulundu.