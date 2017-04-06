'dan 'nun o sözlerine sert yanıt

Giriş Tarihi: 6.4.2017 11:50 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 12:34
Yavuz Turgul'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine sert yanıt

'' şarkısının söz yazarı olan , CHP Genel Başkanı 'nun, 'Onları sanatçı olarak görmüyorum' sözlerine yanıt verdi.

Geçtiğimiz gün sanatçılarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu yaptığı konuşma sırasında şarkıyı istediği isimlerden karşılık bulamayınca "Sanatçı değiller" diyerek hakaret etmişti. Şarkının bestecisi ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Twitter'dan yanıt vererek "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını istiyorum. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor" ifadelerini kullanmıştı.

CENGİZ ONURAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT YANIT

Turgul yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını tercih ederim. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor."

BİR YANIT DA YAVUZ TURGUL'DAN

Kılıçdaroğlu'nun hakaretine bir yanıt da şarkının söz yazarı 'dan geldi. Turgul "Bana bir masal anlat baba" şarkısının söz yazarı olarak, besteci Sayın Cengiz Onural'ın yukarıdaki sözlerinin altına imzamı atarım. Bu vesileyle CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğu'nun sanat ve sanatçılar hakkındaki düşüncelerini bir kez daha gözden geçirmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.

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Yavuz Turgul'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine sert yanıt
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