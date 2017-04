Bu dizi hayata benzediği için çok sevildi

Oyuncu Alayça Öztürk; Emrah Erdoğan ile Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı 'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere' dizisinde 'Safiye' karakterini canlandırıyor. Emrah'ın oynadığı 'Ali' karakterinin yengesi olarak ekrana gelen Öztürk, dizideki 'Caaanım!' repliğiyle fenomen oldu. Esprileriyle dizinin en eğlenceli karakterlerinden birine hayat veren Öztürk; Kapadokya'daki sette yaşananları ve kendisini üne kavuşturan rolünü anlattı...Bu ekip işi; herkes birbirini besliyor. Ekip başarılı olunca karakterler ön plana çıkıyor. Deneyimli oyuncularla çalışıyoruz. İşin iyi olacağını biliyordum ama kendi adıma bu kadar dikkat çekmeyi beklemiyordum. Eğlenceli bir karakter oldu. Kendisini kurnaz sanan saf bir kadın 'Safiye'. Küçük bir dünyası var; nereye çekerlerse oraya gidiyor. Eşi 'Cemal'e çok güveniyor. Kocası onu aldatıyor, cinayet işliyor. 'Safiye' ise bunlardan habersiz; eşine 'Bu ailenin en güvenilir insanı sensin' diyor.Bazı durumlarda hisseder. Kadınların hislerine her zaman güvenmişimdir. Bir kadın bir şey söylüyorsa, ona kulak kabartmak gerekir. Canlandırdığım 'Safiye' karakteri aldatıldığını öğrense ne yapar bilmiyorum. O, ailesiyle birlikte çok mutlu.Anında terk ederim.Yaşamamız için ihtiyaç... Benim hayatımın amacı hiçbir zaman para olmadı. Para için yaşamanın bir anlamı yok. Para kazanmanın çok anlamı var. Ben sade biriyim; bulunduğum ortama göre giyinmeyi ve makyaj yapmayı severim. Spor ayakkabılar, klasik elbiseler giyiyorum. Fazla abartılı giyinmeyi sevmem.'Safiye' bunların hiçbirini bilmiyor çünkü 'Cemal', ailesine farklı bir yanını gösteriyor. Sevdiğimiz, güvendiğimiz insanların kötü yanlarını görmeyiz. 'Safiye' de her şeyin ona söylenen kadarını biliyor.Hepimiz yapıyoruz. Hatta 'Safiye'nin çok konuşulan 'Caaanım' kelimesi, bizim kamera arkasında kullandığımız bir laftı. Senaristler de bu lafı senaryoya kattılar. Beni görenler artık bana 'Caaanım' diyor. Hatta sette Emrah Bey sürekli bana 'Nasılsın caanım?' diye sesleniyor.Çocuğum yok ama o bölümün senaryosu geldiğinde, 'Anne olsam tepkim ne olur?' diye düşündüm. Annem bana 'Sen ne yaparsan yap, ben senin annenim. O hatadan birlikte dönebiliriz' derdi. Anne-bana olmak, o evladın arkasında durabilmeyi gerektirir. 'Safiye' de çok acı çekti. Kızı, istemediği biriyle çok genç yaşta evlilik yaptı.Aşk hikayesi var; bu tatlı bir hikaye ve seyirciyi çok cezbediyor. Bir yandan da onları ayırmaya çalışan insanlar var. Buradan komik durumlar ortaya çıkıyor. Maddiyata yönelik çekişmeler var. Bu dizi, hayat gibi olduğu için tuttu. Komedi, beklenmedik durumlarda absürd şeyler yaşamaktır. Bu aileler de beklenmedik durumlarda absürd şeyler yaşıyor. O nedenle hem sıcak, hem de komik geliyor.Doğru zaman ve doğru insanlarla çalışmak çok önemli. Oyunculuk bireysel bir şey değil; herkesin bir bütün olması gerekiyor. Bir karakter yaratmaya çalışıyorum ama bunu tek başıma yapmıyorum. Enerji, sinerji diye bir şey var. Doğru zamanda doğru insanlarla bir araya gelmişseniz ve doğru kanaldaysanız o iş zaten başarılı olur.Hayal kırıklığına uğradım ama hiçbir zaman pes etmedim. Vazgeçme noktasına geldiğimde beni tutan bir şeyler oldu. Bir hissiyat... Eşimle (Sercan Gidişoğlu) ve menajerimle çok konuştuk. 'Pes etmeyeceğim' dediğim dönemde bu diziye başladım.İstanbul'a gidip gelmeye çalışıyorum. Eşim de arada Kapadokya'ya gelip gidiyor. Eşim de bu işin içinde olduğu için beni anlıyor. O kadar anlayışlı biriyle evli olmasaydım sorun olurdu ama o bu işin doğasını biliyor.Benim kıskançlığımın bir dozu var... Sanırım olgunlaşmaya başladım; eskiye göre her şeye daha normal bakıyorum. Öküzün altında buzağı aramıyorum mesela. 'Safiye' çok kıskanç ve biraz da haklı tabii. Dört yıldır evliyim, eşimle yedi yıldır beraberiz. O da çok kıskanç biri değildir. Eşim bu konuda beni biraz eğitti. Bu durum, karşınızdaki kişiyle iletişiminize de bağlı.Dinlerim; en çok 'Kasırga' ve 'Unutabilsem'i seviyorum. Harika bir sesim yok ama Emrah Bey bazen sette şarkılar mırıldanıyor, ben de ona eşlik ediyorum. Bazen Işıl Abla (Yücesoy) da şarkılar söylüyor, ona da eşlik etmeyi seviyorum.'Safiye'nin hizmetçi kostümü alma macerasına çok gülmüştüm. Paketin açıldığı sahnede insanların tepkileri çok komikti.En enerjik.Gerçekten en bal; en duygusalımız.En profesyonel; saatinde hep yerindedir.En deli dolumuz.En komik; sette bizi çok eğlendiriyor. Çekimlerde ne yapacağını bilemiyoruz ve çok gülüyoruz.En eğlenceli ve komik.En prenses.