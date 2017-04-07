CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısının 'Hayır' kampanyasında kullanılmasına izin vermediği için besteci Cengiz Onural için "O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler. O nedenle şarkıyı besteleyeni de sahibini de kınadım. Asla onlara sanatçı demiyorum. Kimse kusura bakmasın" demişti.Şarkının bestecisi Cengiz Onural ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Twitter'dan yanıt vererek, "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını istiyorum. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor" yazmıştı. Kılıçdaroğlu'na bir tepki de şarkının söz yazarı ünlü yönetmen Yavuz Turgul'dan geldi. Turgul, şöyle konuştu: "Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısının söz yazarı olarak, besteci Cengiz Onural'ın sözlerinin altına imzamı atarım. Bu vesileyle CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğu'nun sanat ve sanatçılar hakkındaki düşüncelerini bir kez daha gözden geçirmesini diliyorum."