İstanbul’dan kaçan ünlüler kervanına Esra Akkaya da katıldı!

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya, her şeyini geride bırakarak Bodrum'da hayalindeki işi kurdu.

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşti. Küçük şirin bir mekan açan Akkaya 'Masal Mekan' adını verdiği işletmede yetişkin insanlara masal anlatıyor. Arkadaşı yemekleri yaparken, Akkaya ise misafirlerine hikayeler okuyup sohbet ediyor.