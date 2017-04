Setin en sessizi Mesut Akusta en uykucusu Ferdi Sancar

Atv 'de yayınlanan 'Ölene Kadar' dizisinin oyuncuları sette nasıllar? Ne yerler, ne içerler, nasıl mutlu olurlar? Onları biraz daha yakından tanımak için setin gizli kahramanlarına sorduk...Engin Akyürek için sette iki farklı kişi var diyebiliriz. Birincisi, her sabah sete güler yüzü ile gelip bizi neşelendiren Engin Akyürek, diğeri ise çekim alanına adım attığı anda 'Dağhan' olan Engin Akyürek. İkincisini hayranlıkla izliyoruz ama birincisiyle çok eğleniyoruz. Set aralarında boşluğumuz olursa yanına gidip hayattan, sinemadan, insanlardan, kitaplardan konuşuyoruz. Onun için setin en disiplinlisi ve en azimlisi diyebilirim. Birinci gün işine nasıl başladıysa bugün de aynı motivasyonla, aynı planlı haliyle işine devam ediyor.Bir keresinde Engin Akyürek ve Ragıp Savaş'ın oynadığı bir sahnede küçük bir kurye rolü vardı. Kuryeyi de ben canlandıracağım. Sahne gereği Akyürek'in "İşin bittiğinde üzerindeki kostümü bize verir misin?" demesi, benim de "Bagajda yedeğim var" deyip sahneden çıkmam gerekiyor. Tabii ki böyle olmadı! Herkesle anlaşıp bana şaka yapmışlar. "Bagajda yedeğim var," dedim, sahneden çıkamaya hazırlanıyorum, Akyürek "Olmaz, biz üzerindekileri istiyoruz" dedi. Ragıp Savaş gözlüğümü, Engin Akyürek ceketimi aldı ve bütün set kahkahaya boğuldu.Fahriye Evcen ile çalışmak çok keyifli. Her güne gülerek, eğlenerek başlar. Sabah sete ilk geldiği anda yüzündeki gülücükle ekibin neşe kaynağı olur. O setteyken her anımız komik geçer. Mutlu olmak için neden aramaz, her ortamdan keyif alır. O, setin en doğal ve komik kadınıdır.Sarp Levendoğlu hepimizin enerjisini yükseltir. Sette ne kadar çok güzel yemek varsa, onun enerjisi de bir o kadar daha yükselir. Tabii sonra kendisini tutmak zor olabiliyor. Bir gün sahne gereği karşısındaki oyuncuya yumruk atıp yere düşürmesi gerekiyordu. Tam kaydı kesecektik ki yere düşen adama "Dur kalkma, daha döveceğim" dedi ve tüm ekip gülmekten yerlere yattı.Mesut Akusta ne kadar kaliteli bir oyuncuysa, bir o kadar kaliteli bir insan. Hava soğuk değilse, bir de taze çay varsa ondan mutlusu yoktur sette. Yeter ki soğuk olmasın. Setin en sessiz adamı çünkü sadece işini yapar ve onunla ilgilenir.Minik olumsuzluklarbile Gülcan Arslan'ınenerjisini bitirmez. Onusette en çok ne mutlu eder biliyormusunuz? Kesinlikle sürprizyumurta!Tansu Biçer her yardımcıyönetmenin hayalidir. Setegeç kalmaz, ezberini unutmaz,bekletmez. Onu sette ne mutlueder derseniz; cevabım net olarak'paydos' olur!Ferdi Sancar benimkahvemi içmeden sete girmez.Bir de size bir sır vereyim;Ferdi Sancar setin enuykucusudur. Sahnesi olmadığındakostüm karavanındasürekli uyur.