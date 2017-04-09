‘Özcan hiç arayıp sormaz ‘Abla nasılsın?’ bile demez’

Türk sinemasının usta oyuncusu Selda Alkor, geçtiğimiz günlerde Akmerkez'deydi. Alkor, 2002-2003 yıllarında 'Asmalı Konak' dizisinde birlikte rol aldığı Özcan Deniz'e sitem etti. Dizideki 'Sümbül Sultan' karakteriyle gönülleri fetheden Alkor, Deniz ile görüşmediğini belirterek şunları söyledi: "Özcan Deniz aramaz, sormaz... O devamlı kendi işlerine bakar. Allah yolunu açık etsin. Bırakın yaptığı işleri, hiç olmazsa 'Abla nasılsın?' demek için aramasını, hal hatır sormasını beklerdim. Ama ben her zaman piyasadaki gençlerin yaptıkları işlerle iftihar ederim." Usta oyuncu, 'Asmalı Konak' içinse şunları söyledi: "Gelmiş geçmiş en güzel Türk dizilerinden biriydi. Türk insanına hitap eden bir öyküsü vardı ve oyuncu kadrosu da cuk oturmuştu. Hâlâ sözü edilen muhteşem bir işti."