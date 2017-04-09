tan çarpıcı 'kumar' itirafı!

Giriş Tarihi: 9.4.2017 16:01 Güncelleme Tarihi: 9.4.2017 16:03
Serdar Ortaçtan çarpıcı 'kumar' itirafı!

Sevilen pop şarkıcısı , bu zamana kadar kumarda 50 milyon dolardan fazla kaybettiğini ve kendini kumardan kendisini uzak tutmak için her şeyi denediğini söylüyor...

Ünlü popçu , Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a verdiği röportajda ilginç bir itirafta bulunarak bu zamana kadar kumarda ne kadar kaybettiğini açıkladı.


KUMARDA NE KADAR KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI!

Kendisine yöneltilen "Kumar hâlâ devam ediyor mu?" sorusunu cevaplayan Ortaç, "Yok, öyle eskisi gibi büyük paralarla büyük oyunlar oynamıyorum. Şimdi kendimi meşgul edecek, depresif havadan çıkarak başka bir şeye başladım" diyerek kendisine at aldığını söyledi.


"KENDİMİ KUMARDAN UZAK TUTUYORUM"

"Kendime at aldım. New York'ta yarışlara çıkıyor. Hatta 3'üncü oldu. Şimdi tay alıyorum. Chloe ismini vereceğim. O da koşacak. Kendimi kumardan uzak tutacak her şeyi deniyorum."

"50 MİLYON DOLARDAN FAZLA…"

"Kumarda 40-50 milyon dolar para kaybettiğiniz söyleniyor" sorusu üzerine de 'Doğrudur' diyen Ortaç, "Olabilir, doğrudur. Hesaplarsan daha fazlası da çıkar. Bu konuda salağım gerçekten. Akıllı adam bunu yapmaz. Keşke yapmasaydım" ifadelerini kullandı.

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Serdar Ortaçtan çarpıcı 'kumar' itirafı!
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