50’sinde doğum yaptı üç ay sonra boşanıyor

Ünlü şarkıcı Janet Jackson, Katarlı milyarder eşi Wissam Al Mana'dan boşanıyor. 3 Ocak'ta, 50 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getiren Jackson'ın, üç ay sonra ayrılık kararı alması herkesi şaşırttı. Çifte yakın bir kaynak, "Ne yazık ki Janet ve Wissam yollarını ayırmaya karar verdi. Ayrı olsalar bile oğulları Eissa için iyi birer anne-baba olacaklardır" dedi. Eissa'nın annesiyle birlikte Londra'da yaşamaya devam edeceği öğrenildi.



800 MİLYON STERLİN'LİK SERVET

Merhum pop yıldızı Michael Jackson'ın kardeşi Janet Jackson, kendisinden sekiz yaş küçük olan Al Mana ile 2012 yılında evlenmişti. Al Mana Holding'in CEO'su olan 42 yaşındaki Wissam Al Mana'nın, 800 milyon Sterlin'lik bir servete sahip olduğu biliniyor. Jackson'ın, kendisinden dört kat büyük bir servete sahip olan eşiyle nasıl bir boşanma protokolü imzalayacağı merak konusu.