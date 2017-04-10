‘Benim hayat ağacım Harun o iyiyse ben de iyiyim’

Geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle uzun süre hastanede yatan, hastaneden çıktıktan sonra müzik çalışmalarına devam eden Harun Kolçak, önceki akşam Bursa'daki Bood'da sahneye çıktı. Kolçak, konserinde 90'lı yıllara damgasını vuran şarkılarını seslendirdi. Şarkıcıya, sanatçı dostu Çelik de eşlik etti. İkili, 'Hak Etmedim Ayrılığı' isimli şarkıyı söyledi. Kolçak'ın sahnesini izlemeye gidenler arasında; hastalık süreci boyunca görüşemediği babası Eşref Kolçak da vardı. Zaman zaman oğlunun şarkılarıyla gözleri dolan Kolçak'a geceye katılan misafirler de yoğun ilgi gösterdi. Sahne sonrası soruları yanıtlayan baba-oğul, aylardır neden görüşmediklerine de açıklık getirdi. Uzun zaman sonra babasıyla görüşmenin mutluluğunu yaşayan Harun Kolçak, "Babamı izleyerek büyüdüm. Onun beni izlemesi ilginç oluyor" dedi. Eşref Kolçak ise duygularını şöyle dile getirdi: "Benim tek hayat ağacım Harun. O ne kadar iyi olursa ben o kadar mutlu oluyorum. Eşimi kaybedeli yedi yıl oldu. Oğlumla da aylardır bir araya gelmedik. Hastaneye gidip o şekilde görmek istemedim oğlumu ama ne mutlu Harun'um hayatta."