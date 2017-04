Teklif yağıyor

İLK TEKLİF ENGİNCAN'A

Yapımcılar gözünü, Sibel Can'ın çocuklarına dikti! İlk teklif, ünlü sanatçının Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan'a gelmişti. Yapımcılar bu kez de Melisa'nın peşinde. Can kararı; Regents University London'da sinema-TV okuyan kızına bıraktı.



KAMERA ARKASI İSTİYOR

Melisa ise teklifi şu sözlerle geri çevirdi: "Şu an benim için en önemli şey okulum. Annemin hayalini gerçekleştireceğim. Okul bitince de kamera arkasında olacağım."



Sibel Can, "Melisa kendi kararlarını verebilecek yaşta. Ne karar verirse versin, sonuna kadar arkasındayım" diyor.