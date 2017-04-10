Teklif yağıyor

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 10.4.2017
Teklif yağıyor

Sibel Can’ın Londra’da sinema- TV okuyan kızı Melisa’ya dizi teklifi yağıyor. Can, kararı kızına bıraktı, Melisa ise teklifleri “Önce okulum” diye geri çevirdi

İLK TEKLİF ENGİNCAN'A
Yapımcılar gözünü, Sibel Can'ın çocuklarına dikti! İlk teklif, ünlü sanatçının Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan'a gelmişti. Yapımcılar bu kez de Melisa'nın peşinde. Can kararı; Regents University London'da sinema-TV okuyan kızına bıraktı.

KAMERA ARKASI İSTİYOR
Melisa ise teklifi şu sözlerle geri çevirdi: "Şu an benim için en önemli şey okulum. Annemin hayalini gerçekleştireceğim. Okul bitince de kamera arkasında olacağım."

Sibel Can, "Melisa kendi kararlarını verebilecek yaşta. Ne karar verirse versin, sonuna kadar arkasındayım" diyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Teklif yağıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz