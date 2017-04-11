Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç taklidi

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ın hızlı konuşmasını taklit etti. Ortaç'ın "Neden böyle konuşuyorum?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Sanki birisi ölecek gibi!" yanıtını verdi.

ORTAÇ O ANLARI KAYDETTİ

Serdar Ortaç'ın karısı Chloe Loughnan, kocasının hızlı konuşmasını taklit etti. Ortaç, kendisini taklit eden karısını videoya aldı. Kayıt sırasında çiftin arkadaşları da odada bulunuyordu.

"SANKİ BİRİSİ ÖLECEK GİBİ"

Chloe kocasının ikinci defa taklit edilme isteğini kırmadı. O sırada Ortaç karısına "Neden böyle konuşuyorum?" diye sorunca, Chloe de "Bilmiyorum. Sanki birisi ölecek gibi!" cevabını verdi.

"HANIM TAKLİT EDİYOR"

Yıllara meydan okuyan şarkıcı karsının kendisinin konuşmasını taklit ettiği anların videosunu Instagram hesabından paylaştı. Ortaç paylaşımına "Hanım çok hızlı ve panik konuşmamı taklit ediyor." notunu ekledi.



İşte Serdar Ortaç'ın o paylaşımı...

SERDAR ORTAÇ'IN EŞİ CHLOE LOUGHNAN KOCASINI BÖYLE TAKLİT ETTİ