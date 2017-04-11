‘İkisinin de adını duymak istemiyorum’

Geçtiğimiz aylarda eşi Kaan Tangöze'den boşandıktan sonra yeni bir hayata başlayan Seçkin Piriler, önceki gün boşanma sonrasında ilk kez podyuma çıktı. Bursa'da yapılan Markalar Defilesi'ne katılan Piriler, çok heyecanlıydı. Ancak podyumda yürürken Piriler'in ayağı takıldı. Ünlü manken, düşmek üzereyken son anda kendini toparlayarak yürümeye devam etti. Piriler'e izleyiciler alkışlarıyla moral verdi. Seçkin Piriler, etkinlik sonrası gazetecilerin eski eşi Kaan Tangöze ve sevgilisi Kıvılcım Ural ile ilgili ısrarlı sorularına "İsimlerini bile duymak istemiyorum" diyerek nokta koydu.